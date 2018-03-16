В «Активном гражданине» оценили новые услуги «Моих документов» 

Москвичи оценили возможность оформления документов «одним пакетом» при переезде и приобретении жилья во всех центрах «Мои документы». Услуга получила высокий средний балл — 4,8. 90 процентов активных москвичей поставили оценку в 5 баллов.
Новые услуги значительно сокращают время ожидания: необходимые документы можно оформить за одно посещение, а затем прийти за готовым результатом. При покупке жилья у заявителей есть возможность одновременно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, документы бюро технической инвентаризации, а также информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.
При переезде граждане могут за один визит подать заявку на внесение изменений в документы воинского учета, перерасчет коммунальных платежей, получение резидентного парковочного разрешения и оформление льгот и субсидий на оплату жилого помещения и налоги. Жители района Черемушки могут оформить документы одним пакетом, как при покупке жилья, так и при переезде в центре госуслуг на Новочеремушкинской улице, дом 55, корпус 2. Стоит добавить, что все «Мои документы» работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 без перерывов.