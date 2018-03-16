В «Активном гражданине» оценили новые услуги «Моих документов»

Москвичи оценили возможность оформления документов «одним пакетом» при переезде и приобретении жилья во всех центрах «Мои документы». Услуга получила высокий средний балл — 4,8. 90 процентов активных москвичей поставили оценку в 5 баллов.

Новые услуги значительно сокращают время ожидания: необходимые документы можно оформить за одно посещение, а затем прийти за готовым результатом. При покупке жилья у заявителей есть возможность одновременно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, документы бюро технической инвентаризации, а также информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.