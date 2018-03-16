Ещё
Власти нашли место для новой школы и детсада — на золоотвале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти нашли место для новой школы и детсада — на золоотвале 

ngs.ru 16 марта 2018
Фото: ngs.ru
Городские власти зарезервировали в Ленинском районе Новосибирска участки для перспективного строительства школы и детского сада. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.
В документе указано, что школу и детский сад планируется построить на улице Владлена Бирюкова. В справочнике 2ГИС такой улицы сейчас нет, однако она указана в проекте планировки района «Новомарусино». Для строительства школы зарезервировали участок площадью 16,8 тысячи кв. м, для детского сада — 7,8 тысячи кв. м.
Как пояснили в департаменте строительства и архитектуры мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, участок ограничен улицами Владлена Бирюкова, Евгения Матвеева и планируемой Ельцовской магистралью — фактически он расположен к востоку от микрорайона «Новомарусино». По данным публичной кадастровой карты, сегодня его занимает золоотвал. На вопрос, планируется ли в ближайшее время рекультивация земли для строительства детских образовательных учреждений на территории, в мэрии не ответили.
Согласно постановлениям, участки резервируются на три года. Между тем, отметили в мэрии, «в бюджете города Новосибирска на плановый период 2018-го и 2019 годов бюджетные ассигнования департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на разработку проектной документации и строительство вышеобозначенных объектов образования не предусмотрены».
Ранее стало известно, что нашлось место для строительства школы и детского сада на Красном проспекте — его зарезервировали в центре сегодняшней промзоны.
ngs.ru: последние новости
Мэрии удалось получить больше 130 миллионов за 7 аварийных домов У новосибирцев подскочил интерес к квартирам в строящихся домах Мэрия заработала 45 миллионов на продаже шести домов у метро «Маршала Покрышкина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ472
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение