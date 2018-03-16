Власти нашли место для новой школы и детсада — на золоотвале

Городские власти зарезервировали в Ленинском районе Новосибирска участки для перспективного строительства школы и детского сада. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что школу и детский сад планируется построить на улице Владлена Бирюкова. В справочнике 2ГИС такой улицы сейчас нет, однако она указана в проекте планировки района «Новомарусино». Для строительства школы зарезервировали участок площадью 16,8 тысячи кв. м, для детского сада — 7,8 тысячи кв. м.

Как пояснили в департаменте строительства и архитектуры мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, участок ограничен улицами Владлена Бирюкова, Евгения Матвеева и планируемой Ельцовской магистралью — фактически он расположен к востоку от микрорайона «Новомарусино». По данным публичной кадастровой карты, сегодня его занимает золоотвал. На вопрос, планируется ли в ближайшее время рекультивация земли для строительства детских образовательных учреждений на территории, в мэрии не ответили.

Согласно постановлениям, участки резервируются на три года. Между тем, отметили в мэрии, «в бюджете города Новосибирска на плановый период 2018-го и 2019 годов бюджетные ассигнования департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на разработку проектной документации и строительство вышеобозначенных объектов образования не предусмотрены».

Ранее стало известно, что нашлось место для строительства школы и детского сада на Красном проспекте — его зарезервировали в центре сегодняшней промзоны.