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Съезд на автомобильном обходе Чусового собираются построить в 2019 году
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Съезд на автомобильном обходе Чусового собираются построить в 2019 году 

59.ru 16 марта 2018
Фото: 59.ru
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал о проекте строительства съезда с автомобильного обхода Чусового к горнолыжному курорту «Такман».
В декабре депутаты Законодательного собрания Прикамья побывали на строительстве обхода Чусового. После визита на объект парламентарии предложили региональному Минтрансу проработать возможность строительства съездов, которые позволят соединить новую трассу с дорогой на горнолыжный курорт «Такман».
По словам главы краевого Минтранса Николая Уханова, сейчас обход Чусового готов на 55%. На строительство дороги власти уже потратили 1,2 миллиарда рублей из запланированных 2,2 миллиардов.
— В ходе обсуждения выявилась необходимость сделать универсальный съезд не только на курорт «Такман», но и на карьер «Белый камень», — пояснил Николай Уханов. — Чтобы грузовики, которые возят щебень выезжали сразу на обход. Сегодня грузовики ездят через железнодорожный переезд и через центр Чусового.
Проект предполагает строительство съезда под большим уклоном только с одной стороны обхода по направлению движения со стороны Перми. При возвращении с «Такмана» водителям придется доезжать до начала конца трассы, разворачиваться на кольце и возвращаться в Пермь.
— Мы рассматривали разные варианты и все они тяжелые, — объяснил министр транспорта. — У нас предельные уклоны на самом обходе и большие радиусы поворота — недешевый съезд получается.
Стоимость строительства съезда по оценкам главы Минтранса составит 120-140 миллионов рублей.
Николай Уханов добавил, что строить его лучше вместе со возведением обхода. В таком случае они могут быть готовы к моменту сдачи трассы.
Строительство автомобильного обхода города Чусового началось в 2017 году. Длина объездной трассы составит 6,8 километров. Её стоимость более 2,2 миллиардов рублей. Проект включает строительство двух мостов через реки Усьва и Вильва, а также путепровод через железную дорогу. Строительство обхода планируют завершить в середине 2019 года.
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