Съезд на автомобильном обходе Чусового собираются построить в 2019 году

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал о проекте строительства съезда с автомобильного обхода Чусового к горнолыжному курорту «Такман».

В декабре депутаты Законодательного собрания Прикамья побывали на строительстве обхода Чусового. После визита на объект парламентарии предложили региональному Минтрансу проработать возможность строительства съездов, которые позволят соединить новую трассу с дорогой на горнолыжный курорт «Такман».

По словам главы краевого Минтранса Николая Уханова, сейчас обход Чусового готов на 55%. На строительство дороги власти уже потратили 1,2 миллиарда рублей из запланированных 2,2 миллиардов.

— В ходе обсуждения выявилась необходимость сделать универсальный съезд не только на курорт «Такман», но и на карьер «Белый камень», — пояснил Николай Уханов. — Чтобы грузовики, которые возят щебень выезжали сразу на обход. Сегодня грузовики ездят через железнодорожный переезд и через центр Чусового.

Проект предполагает строительство съезда под большим уклоном только с одной стороны обхода по направлению движения со стороны Перми . При возвращении с «Такмана» водителям придется доезжать до начала конца трассы, разворачиваться на кольце и возвращаться в Пермь.

— Мы рассматривали разные варианты и все они тяжелые, — объяснил министр транспорта. — У нас предельные уклоны на самом обходе и большие радиусы поворота — недешевый съезд получается.

Стоимость строительства съезда по оценкам главы Минтранса составит 120-140 миллионов рублей.

Николай Уханов добавил, что строить его лучше вместе со возведением обхода. В таком случае они могут быть готовы к моменту сдачи трассы.