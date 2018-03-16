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Карелия получит из госбюджета девять миллиардов рублей
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Карелия получит из госбюджета девять миллиардов рублей 

РИА Новости 16 марта 2018
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство РФ скорректировало федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», согласно утвержденному документу, в течение ближайших трех лет, начиная с 2018 года, региону будет ежегодно выделяться из федерального бюджета три миллиарда рублей, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Таким образом, общий объем финансовой помощи бюджету республики составит девять миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.
Новая редакция федеральной целевой программы учитывает приоритетные направления социально-экономического развития республики и нацелена на решение наиболее острых и актуальных проблем региона. Программа предусматривает реализацию проектов по развитию экономики, транспортной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры газоснабжения республики.
В сфере развития транспортной инфраструктуры будет обеспечена реконструкция автовокзала в Петрозаводске и опорной сети автостанций в Карелии, посадочных площадок в районах республики для функционирования воздушного транспорта, железобетонных мостов, дороги в Петрозаводске, а также строительство искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов, петрозаводского аэропорта «Бесовец», дороги Медвежьегорск — Великая Губа.
В рамках строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства и социальной сферы планируется обустройство земельного участка в целях жилищного строительства для многодетных семей в поселке Пряжа, строительство и реконструкция зданий пожарных депо в пяти районах республики, объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Реализация запланированных мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году прирост объема инвестиций в основной капитал на 30 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом, снизить уровень общей безработицы на 1,3 процентных пункта, создать 15,4 тысячи единиц рабочих мест, увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 34 процентных пунктов, отмечается в сообщении.
На формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни ее населения нацелена работа государственной комиссии по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году 100-летия Республики Карелия. Госкомиссию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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