Карелия получит из госбюджета девять миллиардов рублей

"Таким образом, общий объем финансовой помощи бюджету республики составит девять миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

Новая редакция федеральной целевой программы учитывает приоритетные направления социально-экономического развития республики и нацелена на решение наиболее острых и актуальных проблем региона. Программа предусматривает реализацию проектов по развитию экономики, транспортной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры газоснабжения республики.

В сфере развития транспортной инфраструктуры будет обеспечена реконструкция автовокзала в Петрозаводске и опорной сети автостанций в Карелии, посадочных площадок в районах республики для функционирования воздушного транспорта, железобетонных мостов, дороги в Петрозаводске, а также строительство искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов, петрозаводского аэропорта «Бесовец», дороги Медвежьегорск — Великая Губа.

В рамках строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства и социальной сферы планируется обустройство земельного участка в целях жилищного строительства для многодетных семей в поселке Пряжа, строительство и реконструкция зданий пожарных депо в пяти районах республики, объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Реализация запланированных мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году прирост объема инвестиций в основной капитал на 30 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом, снизить уровень общей безработицы на 1,3 процентных пункта, создать 15,4 тысячи единиц рабочих мест, увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 34 процентных пунктов, отмечается в сообщении.