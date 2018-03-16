Фальшивые риелторы: мошенники прикрываются брендами известных агентств

Появление на рынке таких явлений волнообразно, отметили специалисты, и связано с сезонными изменениями спроса.

Помимо Москвы мошенники активизировались в Екатеринбурге Новосибирске и Благовещенске. Фальшивые риелторы, выдавая себя за сотрудников известных агентств, размещают объявления в Интернете, указывают контакты и пользуются банковскими картами, оформленными на подставных лиц.

В объявлениях аферисты название агентства не указывают, оно упоминается в устном разговоре и в предоставленном договоре об оказании так называемых информационных услуг. После того, как мошенник получил деньги, как правило, это сумма от 2 до 4 тысяч рублей, выясняется, что желаемая квартира уже сдана, но он готов предоставить еще несколько адресов.

Адреса и телефоны владельцев жилья берутся опять же в Интернете, иногда же лжериелторы могут и выдумать их.

"Инком-Недвижимость" подчеркнули, что компания не берет предоплату и не продает справочную информацию.

Ранее в компании «НДВ-Недвижимость» также отметили, что мошенники продолжают орудовать на рынке жилья, несмотря на повышение прозрачности этого рынка.