Путин поручил уточнить размеры налогов для физических лиц

Соответствующие поправки Кабмин должен разработать до 15 июля 2018 года.

Помимо этого, глава государства распорядился усовершенствовать порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Цель данного нововведения — сделать невозможным налогообложение кадастровой стоимости, превышающей рыночную цену объекта.

«МИР» задал свой вопрос Путину

Другими задачами правительства Путин обозначил закрепление статуса самозанятых граждан и развитие механизмов оказания социальной помощи, а также законодательное обеспечение улучшения условий для бизнеса.

Вероятно, таким образом планируется обеспечить юридическое оформления части послания президента к Федеральному собранию, касающейся налогообложения.

«Предлагаю вернуться к налогу на имущество для физлиц, он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали», — заявлял российский лидер в своем послании.

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