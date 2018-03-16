Ещё
Путин поручил уточнить размеры налогов для физических лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил уточнить размеры налогов для физических лиц 

Мир24 16 марта 2018
Фото: Мир24
Соответствующие поправки Кабмин должен разработать до 15 июля 2018 года.
Помимо этого, глава государства распорядился усовершенствовать порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Цель данного нововведения — сделать невозможным налогообложение кадастровой стоимости, превышающей рыночную цену объекта.
ЕАЭС, таможня, санкции
«МИР» задал свой вопрос Путину
Другими задачами правительства Путин обозначил закрепление статуса самозанятых граждан и развитие механизмов оказания социальной помощи, а также законодательное обеспечение улучшения условий для бизнеса.
Ответственным за разработку нововведений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить юридическое оформления части послания президента к Федеральному собранию, касающейся налогообложения.
«Предлагаю вернуться к налогу на имущество для физлиц, он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали», — заявлял российский лидер в своем послании.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Россияне бросились сдавать жилье иностранцам перед ЧМ-2018 «Золотые» квадратные метры уходят в прошлое Как сдать квартиру иностранцу на ЧМ: в Москве выпустили памятку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ472
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение