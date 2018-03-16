Личный опыт: квартира в Чехии по цене гаража в России

Досье Prian.ru Покупатель: Сергей из Волгограда Риэлтор: Maralina Realty Регион: Чехия , Теплице Объект: квартира с одной спальней Цена: €14 000 Сделка: ноябрь в 2017 года, вторичный рынок

В Чехии есть частная и кооперативная жилая недвижимость. И кооперативные квартиры в несколько раз дешевле частных.

Мы хотели двухкомнатную квартиру, а двухкомнатные в Теплице стандартные — от 40 до 46 кв.м.

Коммунальные платежи у нас будут в переводе с чешских крон примерно €112 в год.

— Здравствуйте, Сергей! Столько вопросов хочется вам задать, даже сложно определиться с первым. С чего хотели бы начать разговор?

— Для начала скажу, что компанию, через которую купили свою квартиру, знаем давно, потому что несколько раз ездили в Чехию отдыхать, в город Теплице. Очень известный курорт.

На мой взгляд, он не хуже, чем Карловы Вары . Но, к сожалению, в России его не так хорошо знают, зато Теплице очень любят немцы. Там много санаториев, в которых мы с семьей отдыхали. Поэтому и родилась идея купить собственную квартиру, куда можно было бы приезжать в отпуск. В Теплице очень хорошая природа, воздух.

В каждый приезд мы изучали какие-то варианты, а минувшей осенью уже целенаправленно поехали покупать квартиру, которую заранее присмотрели во время летнего отпуска.

— Что же это за квартира?

— Кооперативная. В Чехии есть частная и кооперативная жилая недвижимость. И кооперативные квартиры в несколько раз дешевле частных. Правда, коммунальные платежи несколько выше из-за того, что кооператив обслуживает свои дома, за что, естественно, взимается плата.

На мой взгляд, такой кооператив — своеобразный аналог нашего ТСЖ. При этом действительно огромное внимание уделяется содержанию домов, всё чисто, аккуратно, все здания в прекрасном состоянии. Наверное, года три-четыре назад там делался глобальный ремонт: утеплялись фасады, менялись лифты, местами даже «приделывали» балконы. Поэтому снаружи кооперативные дома в Теплице выглядят, как на картинке.

А внутри, естественно, всё индивидуально, зависит от того, какой ремонт делали или не делали владельцы, как содержали жилье.

В Теплице есть район Просетице, который нам очень понравился…

— А почему именно он?

— Там буквально минут 5-7 пешком до самого центра города и минуты 3-4 идти до огромного парка — Шановский парк. Там приятно гулять, отдыхать. Так же в шаговой доступности штук пять санаториев. Вообще их в городе восемь, а может и больше, это я посчитал только те, что сам видел. Поэтому, когда мы приехали и ещё раз посмотрели квартиру, то поняли, что нам всё очень нравится.

— Вы упомянули, что несколько лет подряд смотрели разные варианты жилья, когда приезжали в отпуск. Решение купить квартиру приняли уже давно?

— Не сказать, что приняли решение, просто познакомились с директором компании, и мысль о покупке появилась. Потому что недорого. Почему бы и нет, ведь иметь квартиру в Чехии — очень неплохо. Тем более квартиру по цене гаража в России. Естественно, нас это привлекло. А потом, это не было каким-то «горящим вопросом». Просто приезжали в отпуск, нам показывали имеющиеся варианты, которые подходили под наши требования.

Также читайте о покупке квартиры в Чехии всего за €12 000 — Какие же были требования?

— Обязательно нужна была квартира в хорошем состоянии с ремонтом, чтобы там была мебель и техника, что называется «заходи и живи».

Квартира нужна была именно для отдыха, чтобы приходилось снимать номер в гостинице или в санатории. И не хотелось заниматься ремонтом. Мы же там не собираемся проводить много времени… Но и жить в сарае тоже как-то не хочется. Поэтому и такие требования.

Кстати, варианты нам показывали не только в Просетице, в разных районах, чтобы расширить кругозор и иметь представление обо всём городе. А квартиры в Теплице самые разные, точно так же, как и в России. Есть просто «убитые», есть очень хорошие. И районы тоже есть хуже, есть лучше.

А на нашем районе мы остановились, потому что больше всего понравился. Мы его весь пешком исходили, всё видели. Сначала просто посмотрели несколько квартир, а потом побывали в нашей будущей квартире.

— Расскажите о ней — Дома там почти все восьмиэтажные. И новостроек в городе, может быть, парочка, но они находятся в районе, очень удалённом от центра, на горе.

— У вас квартира в старом доме?

— По российским меркам, это не «хрущёвки» и не «брежневки», а то, что у нас называют «улучшенки» — дома улучшенной планировки, которые строили в 80-е годы. Примерно этих лет здания в районе Просетице. А в городе жильё самое разное. Нам показывали квартиры 1800-х годов, 1930-х, много разных вариантов отсмотрели…

— И чем они вам не понравились?

— Не хотелось слишком старый дом. Во-первых, они были в запущенном состоянии. Во-вторых, находились на центральной улице, где проезжая часть. Естественно, по сравнению с Москвой или Волгоградом, где я живу, это тихая и спокойная улица, но, тем не менее, постоянно машины под окнами ездят. Это не нравилось.

Поэтому мы нашли квартиру в по-настоящему тихом и спокойном месте. Более того, там практически напротив дома есть огромный супермаркет, рядом поликлиника, школа, троллейбусная остановка, до неё метров 150. Плюс квартира с отделкой и с мебелью, хоть и небольшая.

Обзор рынка недвижимости Чехии 2017-2018

— То есть недостатки все-таки есть и по размеру квартира вас не устраивает?

— Почему же? Мы хотели двухкомнатную квартиру, а двухкомнатные здесь стандартные — от 40 до 46 кв. м. Наша квартира, по-моему, 44 «квадрата».

Надо понимать, что чем больше квартира, тем выше плата за коммунальные услуги. И в Чехии разница в счетах за недвижимость с разным метражом гораздо более существенная, чем в России. Поэтому мы хотели небольшую квартиру, чтобы меньше платить. Все равно мы там не живём постоянно.

Вот действительно минус — это то, что все двухкомнатные квартиры в Теплице без балкона.

Еще местная особенность — кухонный уголок. В России такого я не встречал. В гостиной или зале есть специальная ниша, которая предназначена для кухни. Только она очень небольшая, обеденный стол туда не поставишь. Это напоминает совмещенные зал и кухню, только в уменьшенном размере. Кстати, в однокомнатных тут то же самое.

— Вы сказали, что квартира была с обстановкой. И раз вы купили именно её, то качество мебели и техники вас полностью устроило?

— Совершенно верно, конечно, всё было не новейшее, года 2-3 назад купленное. Но на наш взгляд, в очень хорошем состоянии.

В прихожей стоит шкаф с зеркалом, совмещенный санузел полностью укомплектован, сантехника и кафель хорошего качества. Кстати, ванны в большинстве квартира в Теплице нет, есть душ. Мы хотели именно с ванной и смогли найти такой вариант.

И ещё важный момент, на цену квартиры в Чехии очень влияет отделка санузла. В случае проведения ремонта на это уйдет больше половины стоимости квартиры. Это правда, поэтому очень советую искать квартиры с готовым санузлом. Иначе придется потратить много денег и времени на приведение его в порядок. Дешевле сделать косметический ремонт всей квартиры.

В кухонном уголке стоит стандартный гарнитур, только уменьшенных размеров, совершенно новая плита — стеклокерамика, новый холодильник, микроволновка, чайник, кофеварка, даже посуда. В зале — телевизор (со спутниковой антенной), большой обеденный стол, вместительный платяной шкаф и диван-кровать. А в спальне — большая кровать, комод, шкаф, зеркало, кресло и торшер. Вроде бы, ничего не упустил.

— А вид из окон хороший?

— Все окна выходят во внутренний двор. Кстати, ещё одна особенность местных квартир, у «двушек» окна всегда на одну сторону. На две стороны только у трех— и четырехкомнатных квартир.

— Сделку совершили во время летнего отпуска?

— Мы отдельно приезжали для покупки. В отпуске были летом, присмотрели квартиру и решили, что если месяца за три её не успеют продать кому-то другому, то мы её купим. Так оно и получилось. В ноябре мы приехали и всего за три дня сделали все необходимые процедуры.

Риэлтор договорился с нотариусом о встрече, где были подписаны все договоры между нами и продавцом. Бумаги тоже подготовил риэлтор. Потом — регистрация сделки.

— А вы заранее оговаривали, в какую сумму хотите уложиться?

— Нет, просто риэлтор сразу спросил, какую квартиру мы хотим, частную (она бы стоила в районе €30 000-40 000) или кооперативную (от €10 000 до €17 000). Мы хотели недорогую недвижимость, поэтому сразу остановились на кооперативной. В итоге заплатили около €14 000.

Владельцем квартиры является кооператив, а мы после совершения сделки стали не собственниками, а членами этого кооператива. То есть у нас на руках не свидетельство о собственности на недвижимость, а неограниченный по времени договор с кооперативом на пользование помещением. При желании, можем точно так же ее продать, как и купили.

Есть еще одна особенность: если вы не являетесь гражданином одной из стран ЕС , то кооперативную квартиру, в отличие от частной, можно приобрести только на юрлицо. Покупаешь фирму и на неё берёшь квартиру. В реальности квартиры сразу продаются вместе с фирмами, на которые они зарегистрированы. Естественно, такие компании открывались специально под оформление сделок с недвижимостью и ничего не приносят. По итогам года просто выходят в ноль.

По сути, любая покупка кооперативной недвижимости в Чехии состоит из двух частей. Первая — это приобретение фирмы, то есть смена собственника, все это происходит у нотариуса, а потом регистрируется в Торговом суде, после чего на руки выдаётся выписка. И часть вторая — квартира, которая оформлена на фирму, так же переходит к новому владельцу фирмы, он становится участником кооператива. В официальные бумаги вносятся новые данные, там это всё автоматически делается.

Читайте также о работе в Чехии

— Нужно платить какие-то дополнительные деньги за фирму?

— Только за перерегистрацию собственника фирмы — €600. Комиссия риэлтора — около €1000. Плюс, раз в год платишь €100 за годовой финансовый отчёт. Зато, имея кооперативную квартиру, не платишь налог на имущество. А коммунальные платежи у нас будут в переводе с чешских крон примерно €112.

— А как оплачивали сделку?

— Банковским переводом, сразу 100%. С риэлтором открыли счёт в чешском банке, это бесплатно. За три дня успели абсолютно всё, причем в первый день только ещё раз посмотрели квартиру и потом отдыхали после перелёта.

— Кто был продавцом вашей квартиры? Может, знаете, почему он решил с ней расстаться?

— Собственниками были наши соотечественники. Насколько я понял, они решили большую квартиру купить. То есть одну продали, вторую купили. Кстати, нам удалось примерно €1000 сторговать, прежние владельцы пошли нам навстречу и уступили.

— Квартира недорогая, и содержание будет обходиться в небольшую сумму, но раз вы не собираетесь проводить там много времени, может, есть смысл сдавать её в аренду? Можно не только затраты окупить, но и заработать.

— Да, мы тоже об этом подумываем. На бальнеологический курорт люди едут круглый год. Естественно, зимой активность ниже, а вот весной, летом и осенью отдыхающих много. Причём самая горячая пора — осень и первая половина весны. Так что вполне реально, но в перспективе. Пока этим не занимаемся.

Проверьте себя — пройдите тест «Готовы ли вы к покупке жилья в Чехии»

Текст подготовила Екатерина Холодова Фото предоставил собеседник