В Москве активизировались квартирные мошенники

На столичном рынке аренды жилья зафиксирован новый всплеск активности мошенников-псевдориелторов, нелегально использующих бренды известных агентств недвижимости. Об этом говорится в сообщении компании «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившем в «Дом» в пятницу, 16 марта.

«Псевдориелторы размещают объявления на интернет-ресурсах по недвижимости, указывают контактные номера телефонов, пользуются банковскими картами, оформленными на подставных лиц, к которым реальные агентства не имеют никакого отношения», — отмечается в сообщении. По данным аналитиков, за последний год количество граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов, увеличилось в полтора раза.

Мошенники используют стандартную схему: предлагают выгодную сделку по найму квартиры при условии перевода предоплаты на указанный ими счет. Впоследствии посреднические услуги не предоставляются, деньги не возвращаются.

Используя имена солидных агентств, аферисты промышляют, помимо Москвы , в Екатеринбурге Новосибирске , Благовещенске и других российских городах, уточняют в «ИНКОМ».