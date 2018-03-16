В Москве активизировались квартирные мошенники 

На столичном рынке аренды жилья зафиксирован новый всплеск активности мошенников-псевдориелторов, нелегально использующих бренды известных агентств недвижимости. Об этом говорится в сообщении компании «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в «Дом» в пятницу, 16 марта.
По данным аналитиков, за последний год количество граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов, увеличилось в полтора раза.
«Псевдориелторы размещают объявления на интернет-ресурсах по недвижимости, указывают контактные номера телефонов, пользуются банковскими картами, оформленными на подставных лиц, к которым реальные агентства не имеют никакого отношения», — отмечается в сообщении.
Мошенники используют стандартную схему: предлагают выгодную сделку по найму квартиры при условии перевода предоплаты на указанный ими счет. Впоследствии посреднические услуги не предоставляются, деньги не возвращаются.
Используя имена солидных агентств, аферисты промышляют, помимо Москвы, в Екатеринбурге, Новосибирске, Благовещенске и других российских городах, уточняют в «ИНКОМ».
В конце 2017 года был приговорен организатор крупной арендной аферы в Твери. 23-летний мужчина размещал в социальных сетях объявление о сдаче жилья на курортах Краснодарского края. От будущих съемщиков мошенник требовал предоплату на банковскую карту, однако на самом деле никакой недвижимости у него не было. По решению суда мужчину приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно.