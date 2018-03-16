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Власти Севастополя намерены через суд вернуть городу участок на мысе Хрустальном
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Власти Севастополя намерены через суд вернуть городу участок на мысе Хрустальном 

Парламентская газета 16 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя через суд требует вернуть в собственность города земельный участок площадью 1,2 га на мысе Хрустальном, сообщает ForPost.
Власти города хотят расторгнуть договор аренды участка по адресу: набережная Клокачёва, 29, стоимостью 86,9 млн рублей, заключённый украинским Севастопольским городским Советом и ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный“» в декабре 2007 года. Иск в арбитражный суд направили ещё 31 января 2018 года. Некоторое время рассмотрение дела откладывалось, теперь разбирательство назначили на 3 апреля 2018 года.
По данным публичной кадастровой карты, указанный участок затрагивает «дикую» часть пляжа «Хрустальный» и территорию у памятника Солдату и Матросу. Согласно документам, на этой земле было разрешено построить «детский пляж с аквапарком и обслуживающими сооружениями спортивно-оздоровительного, культурно-зрелищного комплекса». Тем не менее с 2007 года ни одно из указанных сооружений на участке так и не построили, земля находится в полузаброшенном состоянии.
В сентябре 2016 года власти Севастополя уже пытались через суд добиться от компании «Культурный центр „Мыс Хрустальный“» освобождения «самозахваченного» участка на мысе Хрустальном общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров на набережной Перелешина. Правительство города также требовало снеси самовольные постройки гостинично-развлекательного комплекса «Хрустальный», однако арбитражный суд не удовлетворил иск.
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