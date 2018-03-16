Самарская область вошла в десятку регионов по числу легковушек 

Чуть больше 1 миллиона легковых автомобилей было сосредоточено в Самарской области в начале этого года, подсчитали в агентстве Автостат. Это десятый показатель среди регионов России. На первом месте — Москва: 3,7 млн машин, на втором — Подмосковье: 2,6 млн авто, на третьем — Краснодарский край: 1,78 млн автомобилей.
Также в десятку регионов с наибольшим числом машин вошли: Санкт-Петербург — 1,69 млн штук, Ростовская область — 1,28 млн, Свердловская область -1,27 млн, Татарстан — 1,22 млн, Башкортостан -1,19 млн, Челябинская область — 1,06 млн В целом в этих регионах сосредоточено 40% легковых автомобилей страны. Всего же в России насчитывается 42,4 млн легковушек.