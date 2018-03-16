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Минсельхоз предложил уточнить наказание за перевозку животных без ветеринарных документов
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Минсельхоз предложил уточнить наказание за перевозку животных без ветеринарных документов 

Парламентская газета 16 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Минсельхоз предложил дополнить КоАП статьёй за перевозку и продажу животных и продуктов животноводства без сопроводительных документов или с неправильно оформленными документами. Об этом сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке авторы законопроекта подчёркивают, что действующая редакция КоАП не в полной мере соответствует Закону «О ветеринарии» и соответствующим подзаконным актам Правительства.
Отмечается, что часть 2 статьи 10.8 КоАП фактически приравнивает правонарушения с малой степенью общественной опасности (перевозка пастеризованного молока без документов) к деяниям, несущим существенно большую угрозу (перевозка инфицированных заболеваниями животных).
«По этой причине необходимо дифференцировать составы административных правонарушений и тяжесть административного наказания в соответствии с общественной опасностью того или иного состава», — сказано в пояснительной записке.
Предложенный ведомством законопроект вводит штраф за нарушение порядка оформления сопроводительных документов в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.
Перемещение улова водных биологических ресурсов без действительных сопроводительных документов предлагается наказывать штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юрлиц.
За аналогичные деяния в отношении продукции, выпущенной из водных биоресурсов, предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей для физлиц, от 1 до 2 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юрлиц.
Перевозка и продажа молока, сырых сливок без оформления сопроводительных ветеринарных документов будет караться штрафом в размере от 100 до 200 рублей для физлиц, от 1 до 2 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юрлиц.
Производство, перемещение и продажа товаров, подвергнутых термической обработке и подлежащих государственному ветеринарному надзору, без оформления сопроводительных документов будут наказывать штрафом в размере от 300 до 500 рублей для физлиц, от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 3 до 5 тысяч рублей для юрлиц.
Кроме того, инициатива предусматривает наказание за перевозку и продажу товаров, подлежащих госветнадзору, но не указанных в частях 2-5 опубликованного законопроекта.
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