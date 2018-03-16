Покупатели жилья жалуются на действия аферистов

За год число пострадавших граждан увеличилось в 1,5 раза. Специалисты ИНКОМ-Недвижимость информируют, на какие обстоятельства следует обращать внимание участникам рынка аренды жилья, чтобы не стать жертвами лжериэлторов.

Екатеринбурге, По данным Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, в настоящее время участились случаи мошенничества с эксплуатацией бренда известных риэлторских агентств. Псевдориэлторы размещают объявления на интернет-ресурсах по недвижимости, указывают контактные номера телефонов, пользуются банковскими картами (оформленными на подставных лиц), к которым реальные агентства не имеют никакого отношения. В частности, с начала этого года в ИНКОМ-Недвижимость зафиксировано несколько десятков обращений граждан, которые столкнулись с аферистами, называвшими себя сотрудниками данной компании, — они предлагали выгодную сделку по найму квартиры при условии перевода предоплаты на указанный ими счет, впоследствии посредническая услуга предоставлена не была. Используя имя солидного агентства, аферисты промышляют в Москве Новосибирске , Благовещенске и других российских городах.

Оксана Полякова , заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, поясняет: «Наша компания оказывает услуги по найму квартир исключительно на территории Москвы и Московской области , филиалов профильного департамента в регионах РФ мы не имеем, поэтому прошу нанимателей и наймодателей квартир обязательно учитывать этот факт при выборе агентства. Если сравнивать периоды с января по март в прошлом и нынешнем годах, то количество звонков с сообщениями о самозванцах, выдающих себя за сотрудников Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, выросло в 1,5 раза. По наблюдениям наших специалистов, появление на рынке найма жилья таких явлений носит волнообразный характер, в связи с сезонными изменениями спроса».

Аферисты размещают в интернете привлекательные объявления о сдаче квартир внаем, со своими контактными телефонами, без первоначального упоминания бренда ИНКОМ-Недвижимость. Название компании появляется в устных переговорах «агента» с будущей жертвой, затем — в предоставленном мошенниками договоре об оказании информационных услуг, предварительная оплата которых составляет от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

После внесения требуемой суммы «клиент» узнает, что он опоздал — обещанная ему квартира уже сдана, однако, по словам лжериэлторов, есть немало других выгодных вариантов. Арендатору присылают сообщения с адресами и телефонами действительных или мнимых наймодателей квартир. Таким образом продается якобы эксклюзивная информация, ведь речь идет либо о несуществующих объектах найма, либо о тех лотах, которые изначально размещаются на общедоступных площадках в интернете.

Оксана Полякова: «В Департаменте аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость специалисты работают исключительно на основании заключенных с клиентами договоров об оказании риэлторских услуг и без каких-либо предоплат! Мы не продаем нашим клиентам справочную информацию о сдаваемых объектах недвижимости. Компания самостоятельно проводит мониторинг рынка, осуществляет подбор вариантов в соответствии с запросами клиентов и организует все необходимые переговоры с собственниками жилых помещений. Если нашего клиента устраивают все условия, риэлтор сопровождает его при заключении договора найма, контролирует оформление данного соглашения. Оплата наших услуг осуществляется исключительно после заключения клиентом договора найма».

Арендаторов и арендодателей жилья, которым предлагаются услуги от имени компании ИНКОМ-Недвижимость, просим учитывать следующие факты. Деятельность Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость сосредоточена только на территории Москвы и Московской области. Сотрудники компании не предоставляют контактные данные наймододателя квартиры нанимателю.

В ИНКОМ-Недвижимость с клиентами не подписывается договор публичной оферты, заключается исключительно договор об оказании услуг.

В обязанности агента ИНКОМ-Недвижимость входит организация просмотров квартир и сопровождение клиента во время этих презентаций; за просмотры плата не взимается.

В компании не предусмотрена предоплата. Оплата риэлторских услуг производится только после подписания клиентом договора найма с собственником жилплощади.

Агентство не высылает СМС с номером счета для перечисления комиссии, а также не прописывает в договоре возможность оповещение путем СМС.

Выполнение риэлторской услуги от ИНКОМ-Недвижимость не имеет временных ограничений: агентство занимается поиском походящего варианта до тех пор, пока он не будет найден.

При каждой сделке клиент ИНКОМ-Недвижимость получает от компании Гарантийный талон — официальный документ, в соответствии с которым компания берет на себя обязательства по полному сопровождению нанимателя в течение всего срока действия договора найма.

ИНКОМ-Недвижимость имеет собственный сайт, где указаны координаты всех подразделений –очно или по телефону можно уточнить любую информацию об услугах.

В рекламных объявлениях обязательно указываются номера городских телефонов с кодом 495 и, возможно, дополнительно мобильный телефон агента.