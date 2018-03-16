Группа «Гута» начала реализацию проекта по застройке фабрики «Красный октябрь»

«Они проектируют и получают документы. Будут сами строить. Но это не быстрый процесс», — сказал один из консультантов.

В Москомархитектуре и Мосгосстройнадзоре RNS сообщили, что в настоящий момент «Гута» не обращалась за выдачей архитектурно-градостроительного решения (АГР) или разрешения на строительство. Источник, знакомый с планами компании, подчеркнул, что девелопер выйдет на строительную площадку «не раньше, чем через год». По его словам, «Гута» планирует возвести на этом участке 60 тыс. кв. м недвижимости.

В пресс-службе «Гуты» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.

В апреле прошлого года «Коммерсант» сообщил, что «Гута» рассчитывает разморозить проект и ведет переговоры о концепции строительства. В Москомстройинвесте изданию пояснили, что по ранее выданному градостроительному плану земельного участка площадью 15 га между Берсеневской и Болотной набережными возможно строительство 139 тыс. кв. м, из которых 94,5 тыс. кв. м — жилье, а 17,5 тыс. кв. м — апартаменты.

Ввиду достаточно большого масштаба проекта предложение в рамках комплекса «Гуты» может быть диверсифицировано, а цены на отдельные квартиры или апартаменты могут достигать 2 млн руб. за кв. м, считают в Knight Frank.