«В рамки разумного»: Путин совершенствует налог на имущество

"Все мы видели, как Путин в Послании Федеральному собранию распекал чиновников за ошибки в кадастровой оценке недвижимости, но мало кто понял суть проблемы. Налог на имущество россияне платят в зависимости от кадастровой оценки земли, дома, квартиры или нежилого помещения, и с 2013 года вся недвижимость в стране должна быть оценена. Но назначенная комиссия подошла к работе спустя рукава, и в итоге если земельный участок в реальности продавался за 500 тысяч рублей, по кадастру он мог стоить 3,5 миллиона. Естественно, россияне платили очень завышенные налоги.

Это привело к валу судебных исков, и суды всегда становились на сторону граждан. Доходило до смешного: кадастровая цена двух соседних одинаковых участков земли могла расходиться в 5-7 раз. Подавшие иски россияне добивались возможности платить меньше, но, по моей оценке, 75-90% недвижимости в стране оценена до сих пор неверно, и миллионы россиян платят завышенные налоги. Именно эти упущения взялся исправлять глава государства", — отмечает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц, сообщили в Кремле. В частности, «законодательно ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости». «Изменения в законодательство внесены в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости», — гласит сообщение.

"Кадастровая оценка недвижимости должна быть максимально приближена к ее рыночной цене. Комиссия, которая должна давать заключения, по сути даже не выезжала на объекты и не проводили их реальный осмотр. В итоге изначально в 2015 году более 90% объекта были оценены неверно. Кадастровая цена должна учитывать целый ряд факторов, которые формируют рыночную цену, но их просто проигнорировали.

И возмущение россиян, как и президента страны, можно понять. О занижении кадастровой цены никогда в принципе речи не шло. Но когда купив участок за 300 тысяч рублей владельцу предлагали платить налог с него, будто он стоит 3 миллиона, россияне стали заваливать суды исками. Понятно, что такие упущения нужно срочно исправлять — они не устраивают даже руководство страны. Но для этого предстоит сделать очень масштабную работу — провести настоящую оценку всех объектов недвижимости в России ", — подчеркивает специалист.

Заплатим меньше

На выступлении 1 марта в рамках Послания президента Федеральному собранию Путин подверг критике кадастровую оценку недвижимости в России и сам механизм расчета налога на имущество физических лиц. Глава государства подчеркнул, что налог на имущество физлиц должен быть по карману населению. Он отметил, что при расчете должна использоваться рыночная стоимость, в чем его раньше как раз-таки и убеждали «некоторые коллеги». И поручил исправить нынешнюю несправедливую систему в кратчайшие сроки — уже в первой половине 2018 года.

В рамках сегодняшних распоряжений президента правительству прямо указывается, что порядок кадастровой оценки недвижимости должен быть изменен так, чтобы она в итоге не превышала рыночную цену объекта. Кроме того, кабмину поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц, а также с учётом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан.

"До 2020 года налог на имущество в РФ ежегодно повышается — каждый раз уменьшается понижающий коэффициент при его расчете. Пока будет длиться этот переходный период, никакие изменения в формуле расчета налога на имущество физлиц невозможны. А когда коэффициент достигнет единицы, то есть россияне начнут платить полную стоимость налога, менять формулу уже смысла не имеет — она существенно упрощается, исключая инвентаризационную стоимость.

В зависимости от региона и вида объекта расчет будет разный, но на примере квартиры в Москве ценой менее 10 миллионов конечную формулу легко понять: кадастровая стоимость, умноженная на 0,1 ее процента. То есть пересматривать тут особо нечего. И будут вырабатываться подходы к справедливой оценке кадастровой оценке.

В итоге полная переоценка всех объектов недвижимости России порадует россиян в финансовом плане. Когда ее проведут, налог у многих станет существенно ниже. Но ждать не обязательно: если сегодня вы считаете, что уже платите лишнее, стоит обратиться в суд", — заключает Алисен Алисенов.