На 30 тысяч рублей оштрафован подрядчик работ по благоустройству Оренбурга

Оренбурге ООО «Управление капитального строительства» оштрафовано на 30 тысяч рублей за срыв сроков сдачи работ по муниципальному контракту.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в мае прошлого года администрация областного центра заключила с подрядчиком договор на благоустройство дворов возле 15 многоквартирных домов, расположенных по улицам Чкалова, Новая, Липовая, Всесоюзная и Мало-Восточная до 1 ноября 2017 года. Стоимость контракта составила более 170 миллионов рублей. Было установлено, что в оговоренный срок работы не были завершены.

Исполнитель контракта привлечен к административной ответственности, работы во дворах домов по ул. Чкалова завершены.