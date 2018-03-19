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На 30 тысяч рублей оштрафован подрядчик работ по благоустройству Оренбурга
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На 30 тысяч рублей оштрафован подрядчик работ по благоустройству Оренбурга 

АиФ-Оренбург 12 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге ООО «Управление капитального строительства» оштрафовано на 30 тысяч рублей за срыв сроков сдачи работ по муниципальному контракту.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в мае прошлого года администрация областного центра заключила с подрядчиком договор на благоустройство дворов возле 15 многоквартирных домов, расположенных по улицам Чкалова, Новая, Липовая, Всесоюзная и Мало-Восточная до 1 ноября 2017 года. Стоимость контракта составила более 170 миллионов рублей. Было установлено, что в оговоренный срок работы не были завершены.
Исполнитель контракта привлечен к административной ответственности, работы во дворах домов по ул. Чкалова завершены.
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