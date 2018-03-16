Сертификаты на новое жилье получили 294 молодые семьи из Приморья

Сразу 36 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий в Находке

294 молодые семьи из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на этой неделе. Сертификат дает право на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, а также погашения ипотеки по специальной госпрограмме.

Сразу 36 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий в Находке. Среди них — супруги Ольга и Роман Коворотные, у которых подрастают двое детей. 10 лет молодая семья живёт с родителями мужа. В этом году они получили долгожданный сертификат и теперь готовятся приобрести своё жильё.

«Мы благодарны за такую поддержку со стороны государства. Самостоятельно, без начального капитала, молодой семье очень сложно рассчитывать на приобретение недвижимости. Мы очень рады, что приняли участие в этой программе. И уже присмотрели для себя удобную квартиру, в которой можно будет обустроить уютную детскую комнату», — рассказала Ольга.

Артеме 34 молодые семьи смогут улучшить свои жилищные условия в этом году.

На вручение значимого документа многие семьи пришли полным составом, с детьми. У молодых супругов Анны и Александра Чимшитовых сразу трое сыновей. Теперь они смогут приобрести просторную квартиру.

В семье Ярослава и Алисы Габдрахмановых подрастают сын и дочь, и они очень рады тому, что реализуется такая программа, которая помогает молодым семьям обзаводиться своим жильем.

«За прошедшие пять лет 115 молодых семей Артема улучшили свои жилищные условия по этой программе», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Арсеньеве свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья получили две молодые семьи.

«Молодые арсеньевские семьи получат социальные выплаты, которые используют на приобретение или строительство жилья эконом-класса в нашем городе. Это значит, что молодежь связывает свое будущее с Арсеньевом: молодые семьи планируют жить здесь, работать и растить детей. За время действия программы её участниками стали 32 молодые семьи Арсеньева», — сообщили в пресс-службе администрации Арсеньевского городского округа.

Еще две семьи получили возможность приобрести жилье в Яковлевском районе. Семья Марюшиных: Илья и Екатерина воспитывают двоих сыновей — Льва и Степана.

«О программе рассказали друзья, они участвовали, остались очень довольны, уже купили свое жилье. Мы подумали и тоже решили принять участие. Вся наша семья отсюда, из Яковлевки. Здесь родились, учились, здесь же поженились восемь лет назад. Муж работает в Уссурийске . Я — в декретном отпуске. С родителями тесно жить, вот и снимали жилье все время. А хочется своего. Уже в Яковлевке присматриваем жилье, хотим купить дом», — рассказали они.

В семье Александра и Ольги Ситковецких подрастает маленький сын Максим. О программе супруги узнали из местной газеты.

«Мы с мужем оба с Яковлевского района. Я родилась в селе Покровка, а муж — местный, из Яковлевки. Здесь выросли, тут и живем. В 2015 году поженились. В ноябре 2016 года родился Максимка. Конечно, очень неудобно жить в съемных квартирах. Получив свидетельство, испытываем радость, ведь совсем скоро будет свое жилье. Уже рассматриваем разные варианты. Хочется поскорее почувствовать себя полноправными хозяевами в своем доме», — поделилась Ольга.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома на днях вручены и трем семьям Черниговского района. В муниципалитете программа работает с 2013 года, за эти годы 23 семьи Черниговского района получили выплаты и приобрели собственную недвижимость.

Счастливыми обладателями свидетельства на приобретение жилья на этой неделе стали также три семьи Шкотовского района и четыре семьи — Анучинского района.

Претендовать на государственную поддержку могут молодые семьи, в том числе неполные, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. По условиям программы семья должна быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. Площадь будущего жилья рассчитывается в зависимости от количества членов семьи.

Молодые семьи получают около 30% расчётной стоимости жилья при отсутствии детей, и не менее 35% — если в семье есть дети.

«Для того, чтобы подать документы на участие в программе, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета», — добавили в департаменте по делам молодежи Приморского края.

Средства выделяются в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

«В 2018 году на эти цели направлено 209,5 миллиона рублей. Из них почти 107 миллионов — средства краевого бюджета и 102,5 миллиона — федерального. Кроме того, софинансирование на предоставление жилья молодым семьям предусмотрено также в муниципальных бюджетах», — добавили в депаратменте.

В 2017 году социальные сертификаты на улучшение своих жилищных условий получили 232 молодых семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.

Ознакомиться с документацией по программе можно на официальном сайте Администрации Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.