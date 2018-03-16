Аварийный жилой дом во Владивостоке снесут за бюджетные деньги

Его признали аварийным в 2008 году.

Администрация города Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работы по сносу аварийного жилого дома №26 по ул. Глинки.

Максимальная цена контракта составляет около 2,71 млн рублей. Финансирование — из средств городского бюджета. Снести дом нужно будет до 23 апреля 2018 года.

Как уточняется на портале «Реформа ЖКХ», деревянный дом №26 по улице Глинки был построен в 1956 году. По последним данным, в нем проживали 25 человек. Дом признали аварийным в 2008 году при причине физического износа.