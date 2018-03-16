Дальневосточные гектары разрешат приватизировать досрочно 

Участники программы «Дальневосточный гектар» получат возможность приватизировать полученную землю раньше установленного законом пятилетнего срока — сразу после ее освоения. Об этом сообщил в пятницу, 16 марта, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости.
«Готовятся новые поправки в федеральный закон о дальневосточном гектаре, согласно которым полученные в рамках реализации этого закона земельные участки будут передаваться в собственность досрочно, не дожидаясь установленного законом срока в пять лет», — цитирует Трутнева агентство.
В частности, отметил чиновник, досрочно приватизировать землю можно будет при условии строительства на участке жилого дома и заселения в него.
Каждый гражданин России может воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Участки в регионе предоставляются в рамках закона, подписанного президентом Владимиром Путиным 2 мая 2016-го.