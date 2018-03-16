Как сдать квартиру иностранцу на ЧМ: в Москве выпустили памятку

Столичная администрация выпустила подробную памятку для граждан, желающих оказать иностранным посетителям Чемпионата мира по футболу услуги по сдаче жилья. В документе перечислены и подробно описаны необходимые бюрократические процедуры для обеих сторон договора.

Николай Гуляев. «В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области », — пояснил глава департамента спорта и туризма Москвы

Моя столица

Тест: как хорошо вы знаете Москву?

Так, в документе указано, что арендодатель должен уведомить госорганы о факте сдачи жилья иностранному гражданину. Также хозяину жилья и его гостям потребуется предоставить органам контроля миграции копии паспортов, миграционные карты, визу или паспорт болельщика.

После того как визитер уедет, собственнику жилья придется выплатить налоги, оформив справку 3-НДФЛ и указав полученные от сдачи в аренду доходы, предоставив документ налоговой службе

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM