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Как сдать квартиру иностранцу на ЧМ: в Москве выпустили памятку
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Как сдать квартиру иностранцу на ЧМ: в Москве выпустили памятку 

Мир24 16 марта 2018
Столичная администрация выпустила подробную памятку для граждан, желающих оказать иностранным посетителям Чемпионата мира по футболу услуги по сдаче жилья. В документе перечислены и подробно описаны необходимые бюрократические процедуры для обеих сторон договора.
«В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области», — пояснил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
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Так, в документе указано, что арендодатель должен уведомить госорганы о факте сдачи жилья иностранному гражданину. Также хозяину жилья и его гостям потребуется предоставить органам контроля миграции копии паспортов, миграционные карты, визу или паспорт болельщика.
После того как визитер уедет, собственнику жилья придется выплатить налоги, оформив справку 3-НДФЛ и указав полученные от сдачи в аренду доходы, предоставив документ налоговой службе.
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