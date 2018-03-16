Путин поручил ограничить размер кадастра недвижимости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 июля внести изменение в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", — говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц.

Напомним, что сегодня нередки случаи, когда кадастровая стоимость недвижимости, от величины которой зависит налог на землю и имущественный налог, превосходит рыночную. Граждане могут оспорить эту стоимость, но для этого потребуется обратиться в специальную комиссию по пересмотру кадастровой стоимости.