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Путин поручил ограничить размер кадастра недвижимости
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Путин поручил ограничить размер кадастра недвижимости 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 июля внести изменение в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", — говорится в документе.
Кроме того, кабмину поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц.
Напомним, что сегодня нередки случаи, когда кадастровая стоимость недвижимости, от величины которой зависит налог на землю и имущественный налог, превосходит рыночную. Граждане могут оспорить эту стоимость, но для этого потребуется обратиться в специальную комиссию по пересмотру кадастровой стоимости.
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