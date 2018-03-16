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Трутнев призвал власти Якутии разобраться с проблемами обманутых дольщиков
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Трутнев призвал власти Якутии разобраться с проблемами обманутых дольщиков 

ТАСС 16 марта 2018
ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал главу Якутии Егора Борисова разобраться с достройкой проблемных объектов в регионе.
В пятницу Трутнев принял участие во встрече с обманутыми дольщиками в Якутске, которые второй год не могут заселиться в квартиры из-за финансовых проблем застройщика.
"У меня просьба по министерству строительства [Якутии]: посмотреть, как они работают. Если они контролируют так, что два года не могут закончить объем строительства на 10 млн рублей, то, может, у них квалификации не хватает. Прошу вас разобраться и кого-нибудь уволить, потому что так работать нельзя", — сказал Трутнев на встрече с обманутыми дольщиками, обращаясь к главе региона Егору Борисову.
Участники программы долевого строительства многоквартирного дома в Якутске, застройщиком которого является компания «Симиир», ждут ввода в эксплуатацию домов с конца 2015 года. Ранее обманутые дольщики обращались со своей проблемой к президенту РФ, прокуратуру РФ, региональный минстрой.
Согласно открытым данным, у компании-застройщика четыре недостроенных объекта в Якутске.
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