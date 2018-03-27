В Волгоградской области ветераны Великой Отечественной войны получают жилье

Ветераны Великой Отечественной войны, кому в этом году были выданы гарантийные письма на получение социальной выплаты для приобретения жилья, купили квартиры.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета строительства, на покупку жилья из федерального бюджета выделено 47 миллионов рублей. Эти деньги помогут решить квартирный вопрос 41 ветерана из Волгограда , Новоаннинского, Руднянского, Кумылженского, Палласовского и многих других муниципальных образований.

Размер выплаты составляет 1 119 000 рублей на каждого получателя.

По словам начальника управления жилищной политики комитета строительства Лидии Зуевой, сотрудники облстроя помогают ветеранам в подборе жилья, дают необходимые консультации по поводу приобретения жилых помещений.