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В Волгоградской области ветераны Великой Отечественной войны получают жилье
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В Волгоградской области ветераны Великой Отечественной войны получают жилье 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Ветераны Великой Отечественной войны, кому в этом году были выданы гарантийные письма на получение социальной выплаты для приобретения жилья, купили квартиры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета строительства, на покупку жилья из федерального бюджета выделено 47 миллионов рублей. Эти деньги помогут решить квартирный вопрос 41 ветерана из Волгограда, Новоаннинского, Руднянского, Кумылженского, Палласовского и многих других муниципальных образований.
Размер выплаты составляет 1 119 000 рублей на каждого получателя.
По словам начальника управления жилищной политики комитета строительства Лидии Зуевой, сотрудники облстроя помогают ветеранам в подборе жилья, дают необходимые консультации по поводу приобретения жилых помещений.
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