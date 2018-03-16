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Семья Дорониных получила по итогам торгов право размещения нестационарного торгового объекта в «Эрмитаже»
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Семья Дорониных получила по итогам торгов право размещения нестационарного торгового объекта в «Эрмитаже» 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
«Владельцы кафе, специализирующегося на греческой кухни, — семья Дорониных — заявились на участие в электронном аукционе и получили право размещения нестационарного торгового объекта в саду «Эрмитаж», и с наступлением теплой погоды откроют свое заведение для посетителей», — говорится в сообщении.
По словам совладельца и креативного вдохновителя проекта Евгении Дорониной, которая участвовала в аукционе с мужем, они получили около 50 кв. м для размещения объекта. «По итогам аукциона получили место под размещение объекта общепита площадью около 50 кв. м прямо у центрального входа в парк „Эрмитаж“, — сказала Е. Доронина, слова которой приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время на аукционы в городе выставлены 26 НТО. „Из них четыре объекта должны быть установлены в Саду им. Баумана, 10 объектов — в Царицыно, по пять торговых точек в парке „Фили“ и в Перовском парке, и один киоск в сквере у Бабушкинского парка. Площадь объектов разная — от 15 кв. м под точку общественного питания в сквере у Олонецкого проезда до почти 300 кв. м под кафе в Саду им. Баумана“, — говорится в сообщении.
Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Заявки для участия принимаются до 23 марта. Ближайшие торги пройдут 28 марта 2018 г.
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