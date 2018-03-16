«Дальневосточные гектары» разрешат приватизировать досрочно

Граждане, получившие по государственной программе гектар земли на Дальнем Востоке, смогут приватизировать участок до завершения пятилетнего срока при условии его освоения. Об этом заявил зампред правительства РФ — полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев в пятницу на совещании в Якутске

Как сообщает пресс-служба органов власти Якутии , Юрий Трутнев отметил, что готовятся новые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым земельные участки, полученные в рамках его реализации, в определенных случаях будут передаваться в собственность досрочно, до установленного пятилетнего срока.

Согласно действующему закону, надел предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока его можно арендовать или получить в собственность. В случае принятия поправок досрочно получить землю в собственность можно будет, к примеру, при условии строительства жилого дома и заселения в него.

Также полпред президента сказал, что гражданам, желающим возводить жилье на «дальневосточных гектарах», будет бесплатно предоставляться лес для строительства.

Наконец, по его словам, будет упрощен порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались как земли сельскохозяйственного назначения и были выделены гражданам в рамках закона о «дальневосточном гектаре».

— Будем совершенствовать закон, чтобы выполнить задачу — сделать его максимально удобным для людей, — подчеркнул Юрий Трутнев.