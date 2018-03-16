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Парень обобрал бабулю
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Парень обобрал бабулю 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса novosti-saratova.ru  Молодой человек, который снимал жильё у бабули, её же и обокрал. Случилось всё в начале марта, когда пенсионерка попросила съехать молодого человека с квартиры, так как он перестал платить за жильё. До этого с января месяца платежи регулярно поступали, да, и жалоб на парня не было.
После того как парень съехал с квартиры, бабуля обнаружила пропажу хрусталя на 20 тысяч рублей. Выяснилось, что посуду с собой прихватил тот самый молодой человек. Видимо, таким способом он решил отомстить бабуле.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, парень оказался безработным. Свою вину молодой человек признал, но ответить перед законом все же придётся. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
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