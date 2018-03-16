Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 9,3%

Из них объем перевалки сухих грузов составил 16,1 млн т (+15,2%), наливных грузов — 23,8 млн т (+5,7%). Традиционно увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Новороссийск — до 24,4 млн т (+11,4%), Туапсе — до 4,4 млн т (+1,6%), Ростов-на-Дону — до 2 млн т (+44,8%). Снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатели стивидоры порта Кавказ — до 2,7 млн т (-10,5%), Тамань — до 2,2 млн т (-8,3%) и Керчь — до 1,2 млн т (-4,1%). Наибольшую динамику продемонстрировали небольшие порты бассейна: Таганрог увеличил объем переработки грузов на 66,5%, до 0,5 млн т, Севастополь — на 63,3%, до 0,2 млн т, Азов — на 43,8%, до 1 млн т, Темрюк — на 25,1%, до 0,5 млн т.

Отметим, что в начале 2018 года гавани Азово-Черноморского бассейна занимают первое место по объемам перевалки грузов. На втором месте — порты Балтийского бассейна. Их грузооборот составил 38,7 млн т, что ниже уровня прошлого года на 3,7%. На третьем месте — порты Дальневосточного бассейна, которые демонстрируют уверенный рост показателей на 2,3%, до 29,6 млн т.