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До конца года планируется сдать 20 тыс. кв. м жилья в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
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До конца года планируется сдать 20 тыс. кв. м жилья в проблемном ЖК под Нижним Новгородом 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: "Открытый Нижний"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Потенциальный застройщик готов до конца 2018 года ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ЖК должен был быть сдан компанией «Квартстрой-НН» в 2015 году, в него вложились более 1850 дольщиков. Для решения проблемы власти региона обратились в Агентство ипотечного жилищного кредитования с просьбой передать участки под строительство в собственность области. В декабре 2017 года замгубернатора Антон Аверин сообщил, что область получила в собственность 133 га федеральной земли для решения проблемы дольщиков.
"Потенциальный застройщик готов ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в ЖК «Новинки Smart City» до конца 2018 года в Нижегородской области.
В настоящий момент потенциальным инвестором ПАО «Орелстрой» анализируется проектное решение для начала строительства", — приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Глеба Никитина.
Чтобы строительные работы в жилкомплексе начались, правительство региона должно предоставить инвестору земельные участки в достаточном объеме, уточнил Никитин. Это позволит вывести объект на самоокупаемость.
Власти региона уже обустроили необходимую инфраструктуру в жилом комплексе — провели канализацию и газ, проанализировали ситуацию по сетям, а также составили дорожную карту решения проблемы дольщиков. «Решен вопрос строительства в „Новинках Smart City“ дорожной инфраструктуры за бюджетные деньги, чтобы облегчить нагрузку инвестору», — цитирует пресс-служба Аверина.
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 Ещё 6 источников 
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