До конца года планируется сдать 20 тыс. кв. м жилья в проблемном ЖК под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. / ТАСС /. Потенциальный застройщик готов до конца 2018 года ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области , сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

ЖК должен был быть сдан компанией «Квартстрой-НН» в 2015 году, в него вложились более 1850 дольщиков. Для решения проблемы власти региона обратились в Агентство ипотечного жилищного кредитования с просьбой передать участки под строительство в собственность области. В декабре 2017 года замгубернатора Антон Аверин сообщил, что область получила в собственность 133 га федеральной земли для решения проблемы дольщиков.

"Потенциальный застройщик готов ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья в ЖК «Новинки Smart City» до конца 2018 года в Нижегородской области.

В настоящий момент потенциальным инвестором ПАО «Орелстрой» анализируется проектное решение для начала строительства", — приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Глеба Никитина

Чтобы строительные работы в жилкомплексе начались, правительство региона должно предоставить инвестору земельные участки в достаточном объеме, уточнил Никитин. Это позволит вывести объект на самоокупаемость.

Власти региона уже обустроили необходимую инфраструктуру в жилом комплексе — провели канализацию и газ, проанализировали ситуацию по сетям, а также составили дорожную карту решения проблемы дольщиков. «Решен вопрос строительства в „Новинках Smart City“ дорожной инфраструктуры за бюджетные деньги, чтобы облегчить нагрузку инвестору», — цитирует пресс-служба Аверина.