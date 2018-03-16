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В Оренбуржье 10 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий
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В Оренбуржье 10 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

ProOren 14 часов назад
Фото: ProOren
На этой неделе 10 семей из Оренбургской области получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
Построить или приобрести свое жилье смогут семьи из Оренбурга, Орска, Бузулука, Сорочинска, Кувандыкского ГО, Сакмарского, Ташлинского, Асекеевского районов. В 10 семьях, которые получили поддержку, проживают 47 детей, отметили в пресс-службе областного правительства. Размер господдержки составил от 600 тыс. до 3 млн рублей. Свидетельства семья вручил губернатор региона Юрий Берг:
«В Оренбургской области за 8 лет численность многодетных семей выросла более чем в два раза — сейчас в нашем регионе проживают 26 тысяч семей. Поддержке семьи, материнства и детства мы придаем исключительное значение. В этом году мы приступили к реализации инициатив Президента России Владимира Путина в рамках демографической программы», — сказал глава региона.
Напомним, по инициативе Президента РФ программа материнского капитала продлена до 2021 года. Кроме того, расширено число регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Запущена специальная программа льготного ипотечного кредитования. Оренбургские семьи начали обращаться за новым видом поддержки — ежемесячной выплатой при рождении или усыновлении первого и второго ребенка.
С 2008 по 2017 годы на предоставление социальных выплат из областного бюджета направлен 371 млн рублей, предоставлены социальные выплаты 294 семьям.
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