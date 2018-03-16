Кубань вошла в тройку лучших регионов в рейтинге по формированию комфортной городской среды

В нынешнем году в проект планируется вовлечь 36 муниципалитетов и благоустроить не менее 187 объектов — дворовые и общественные территории, включая парки. Выделено на это 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает «Юга».

При определении списка объектов учитывается мнение жителей края. С 18 декабря по всему региону прошли встречи с кубанцами, на которых обсуждались общественные территории для включения в программу.