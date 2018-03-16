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Молодым врачам в Ярославской области предоставляют служебное жилье
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Молодым врачам в Ярославской области предоставляют служебное жилье 

Портал органов государственной власти Ярославской области 14 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Глава Рыбинска Денис Добряков вручил ключи от двухкомнатной квартиры молодому специалисту — педиатру Анисат Магомедовой. Она приехала в Ярославскую область после окончания одного из московских вузов.
Для привлечения специалистов в больницы Рыбинска администрация использует ряд мер социальной поддержки.
— Предусмотрена компенсационная выплата за наем жилья для иногородних врачей. Только за 2017 год на эти цели из городского бюджета выделено более 950 тысяч рублей, — рассказал Денис Добряков. — Еще одна действенная мера поддержки — предоставление жилья. На настоящий момент из муниципального фонда предоставлено 16 квартир. Если раньше мы выдавали жилье физическим лицам, то сейчас используем новый формат: квартиры предоставляем в аренду больнице, и медицинское учреждение уже само распоряжается недвижимостью.
Анисат Магомедова окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. В Рыбинске стала участковым врачом-педиатром городской детской больницы.
— Я не ожидала, что получу жилье так быстро и что оно будет настолько благоустроенным. Здесь и стеклопакеты стоят, и тепло, и ремонт свежий. Я очень рада. Думаю, переберусь сюда в ближайшее время, — поделилась Анисат Магомедова.
Предоставление муниципального жилья в аренду больницам осуществляется на льготных условиях. Плата за двухкомнатную квартиру площадью 40 метров составит 730 рублей в месяц, срок аренды — 5 лет с последующим продлением. Заключение договора с медучреждением поможет снять документальные и процедурные вопросы, когда врач перестает работать до окончания срока действия договора. Кроме того, больница имеет возможность пригласить специалиста и сразу предоставить ему жилье.
— Мы изыскиваем внутренние ресурсы и любые возможности для привлечения молодых специалистов, — подчеркнула заместитель главного врача больницы по поликлинической работе Марина Михеева. — Большую помощь оказала администрация города, предоставив жилье молодому перспективному доктору. Надеемся на поддержку в решении жилищных вопросов медиков и дальше.
Работа по приобретению служебного жилья для медиков также организована в рамках региональной целевой программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». С 2013 года для них куплены 65 квартир и один жилой дом в разных муниципальных районах и городских округах.
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