Глеб Никитин: «Потенциальный застройщик готов ввести в эксплуатацию 20 000 кв. м жилья в ЖК „Новинки Smart City“ до конца…

Инициативная группа дольщиков ЖК «Новинки Smart City» пришла на встречу, чтобы обсудить с главой региона вопрос достройки жилого комплекса.

Глеб Никитин отметил, что в настоящий момент потенциальным инвестором ПАО «Орелстрой» анализируется проектное решение для начала строительства. «Для того, чтобы в этом году начались строительные работы в данном жилом комплексе, нам необходимо предоставить земельные участки в достаточном объеме инвестору. Это выведет объект на самоокупаемость», — отметил глава региона.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Антон Аверин заявил, что меры государственной поддержки будут оказаны в любом случае. «На сегодняшний день проанализирована ситуация по сетям. В ЖК проведены канализация и газ. Составлена полная „Дорожная карта“ по решению проблем дольщиков, которую мы будем исполнять, — подчеркнулАнтон Аверин. — Более того, решен вопрос строительства в Новинках Smart City дорожной инфраструктуры за бюджетные деньги, чтобы облегчить нагрузку инвестору».

Также, Антон Аверин акцентировал внимание на том, что дольщикам нужно чаще общаться с министерством строительства Нижегородской области: «Необходимо слушать, что советуют специалисты минстроя, и не бояться обращаться со своими вопросами».

Ранее, глава региона сообщил, что уже приняты решения по поводу передачи более 130 гектаров в Новинках из федеральной собственности в региональную. «Орелстрой» проявляют заинтересованность, и мы оказываем им полную поддержку. Достройка проблемных объектов в регионе одна из приоритетных задач, и простых решений здесь нет», –подчеркнул глава региона.

Напомним, по словам Глеба Никитина, ситуацию с дольщиками жилого комплекса «Smart City» он держит под личным контролем. «Люди не должны оставаться один на один со своей проблемой. Нужно не только достроить дома, но и оказать дольщикам поддержку в этот крайне сложный для них жизненный период, — заявил глава региона. — Отмечу, что по каждому проблемному объекту в регионе идет постоянный поиск оптимального, наиболее эффективного решения».