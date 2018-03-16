Памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям ЧМ-2018 выпустили в столице

Специальную памятку выпустили для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу — 2018. Документ разместят на информационных стендах в городских социальных учреждениях и в районных управах.

"В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области ", — рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев , сообщает портал мэра и правительства Москвы

В памятке отмечается, что заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России , если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.

После отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появления хостелов перед чемпионатом мира по футболу. А в январе Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены на размещение во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Москве это «Отель Чайковский», гостиницы «Славянка», «Старый Город», Seven Hills Trubnaya, отели «Ситикомфорт на Китай-городе», «Ситикомфорт на Арбатской», «ЛеонАрт», «Камергерский», отели «ДЕКО», «Петровка 17», «Макс-2», хостел «Наполеон». Стоимость номеров в этих отелях возросли от 14 до 399 процентов от первоначальный стоимости. В частности, отель на Петровке предлагает размещение за 34,8 тысячи рублей при нормативе в 6970 рублей за номер. На сайте Ростуризма представлен перечень отелей с завышенными ценами и в других местах проведения чемпионата.

Кроме того, Роспотребнадзор открыл горячую линию‪ по ‬‪вопросам цен на гостиничные услуги‬. Отелям грозят штрафы за завышение стоимости проживания на время ЧМ. Цены на гостиницы нельзя будет завышать с 15 мая по 15 августа. Сам чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля.