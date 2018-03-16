Курс доллара и евро на 16 марта 

Банки.ру: последние новости

«Дом.рф»: объем выдачи ипотеки в феврале вырос в два раза

ВЭБ и Фонд развития Дальнего Востока профинансируют строительство нового авиатерминала в Хабаровске

Орешкин: скорость оказания услуг в 2017-м выросла почти в два раза