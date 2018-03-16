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Курс доллара и евро на 16 марта
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Курс доллара и евро на 16 марта 

Банки.ру 7 часов назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 марта, составляет 57,0188 рубля. Официальный курс евро — 70,5151 рубля.
Банки.ру: последние новости
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