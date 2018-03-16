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Спорткомплекс с бассейном откроют в Аксае во втором квартале
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Спорткомплекс с бассейном откроют в Аксае во втором квартале 

АиФ Ростов 15 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируется открыть в Аксае во втором квартале 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, Сметная стоимость спорткомплекса составляет около 460 млн рублей.
В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы.
В настоящее время ведется благоустройство прилегающей к ФОКу территории.
Напомним, в декабре 2017 года физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в микрорайоне Соцгород Новочеркасска.
Ранее сообщалось также, что в 2018 году планируется завершить строительство спорткомплекса в Орловском районе, а также начать возводить комплекс с ледовым полем в Новошахтинске.
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