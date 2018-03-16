Управляющих компаний лишат права собирать деньги за коммуналку 

О подготовке в Госдуме соответствующих поправок в Жилищный кодекс сообщает портал iz.ru.
На данный момент оплата электричества, воды, газы и тепла жителями производится с помощью управляющих компаний. Они, в свою очередь, занимаются перечислением полученных средств в РСО.
В случае, если данные поправки будут приняты, домоуправления смогут собирать с граждан деньги только за содержание и ремонт дома.
Как писал «ФедералПресс» ранее, более тысячи молодых семей Прикамья получат господдержку на покупку жилья.