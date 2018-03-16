Ещё
Управляющих компаний лишат права собирать деньги за коммуналку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управляющих компаний лишат права собирать деньги за коммуналку 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О подготовке в Госдуме соответствующих поправок в Жилищный кодекс сообщает портал iz.ru.
На данный момент оплата электричества, воды, газы и тепла жителями производится с помощью управляющих компаний. Они, в свою очередь, занимаются перечислением полученных средств в РСО.
В случае, если данные поправки будут приняты, домоуправления смогут собирать с граждан деньги только за содержание и ремонт дома.
Как писал «ФедералПресс» ранее, более тысячи молодых семей Прикамья получат господдержку на покупку жилья.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Нижнем готовятся выбрать места для первоочередного благоустройства В Пермском крае за три года расселят 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья В Москве выпустили памятку для желающих сдавать жилье в период ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля504
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»128
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России438
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение