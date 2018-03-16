Рустэм Хамитов назвал болевой точкой региона проблему обманутых дольщиков

Официально ими признаны 1500 семей. В зоне же риска — 6000 человек.

Для завершения строительства этих объектов требуется как минимум 10-12 миллиардов рублей. Эти цифры озвучил Рустэм Хамитов в интервью двум телеканалам — «БСТ» и «Россия 24». Глава республики поддержал идею перехода от долевого строительства на проектное финансирование, в случае которого риски будут нести не люди, а банки. Пока же проблему приходится решать республиканским властям, которые находятся в поиске инвеститоров. Половина долгостроев будет сдана уже в этом году, остальные дольщики получат жилье до конца 2020 года, заверил Рустэм Хамитов, и призвал жителей не идти на поводу у спекулянтов.

Рустэм Хамитов: «Даже в этой ситуации со спекуляцией, есть застройщики, которые принуждают своих дольщиков к протестным акциям, голодовкам, думая, что власть возьмет деньги из бюджета и даст застройщику деньги за то, чтобы дом завершили. То есть свои грехи перекладывает на власть. Кроме того, я должен сказать, что эти грехи должны взять на себя муниципалитеты».