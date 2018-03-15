В Воронеже на благоустройство дворов планируют потратить больше, чем в прошлом году 

Власти обсудили планы по улучшению городской среды и расселению ветхого и аварийного жилья. В центре Воронежа реконструируют 64-летний парк. Обновлять облик «Орлёнка» планируют уже в этом году, после разработки концепции. Новую жизнь один из старейших парков получит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В правительстве его сегодня по видеосвязи обсуждали с полпредом президента Алексеем Гордеевым.
В планах на этот год реконструкция в общей сложности 18 парков и скверов. Доделают Советскую площадь, займутся территорией у музея Арсенал и видом улицы Димитрова. Ещё благоустроят 117 дворов. В среднем на один готовы потратить больше, чем в прошлом году — свыше 2,5 миллионов рублей. Обсудили на совещании также расселение ветхого и аварийного жилья. После завершения федеральной программы, запустили региональную — на ближайшие два года. Расселить предстоит еще 219 домов. В них сейчас живут почти 4,5 тысячи воронежцев.
Глава региона подчеркнул, свою программу разработали, прежде всего, из-за многоэтажек, оставаться в которых семьям уже невозможно. Кроме того, это поможет привлекать застройщиков. — Часть этих домов находится в кварталах, которые участвуют у нас в программе развития застроенных территорий. То есть там, где мы уже частично что-то расселили, но этого не достаточно, с тем, чтобы возникла некая инвестиционная привлекательность у застройщиков продолжать самостоятельно расселение. И строительство потом в этих кварталах. Вот дополнительное расселение за счёт бюджетных средств, как раз повысит инвестиционную привлекательность, — отметил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.