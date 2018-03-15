В Воронеже на благоустройство дворов планируют потратить больше, чем в прошлом году

Власти обсудили планы по улучшению городской среды и расселению ветхого и аварийного жилья. В центре Воронежа реконструируют 64-летний парк. Обновлять облик «Орлёнка» планируют уже в этом году, после разработки концепции. Новую жизнь один из старейших парков получит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В правительстве его сегодня по видеосвязи обсуждали с полпредом президента Алексеем Гордеевым

В планах на этот год реконструкция в общей сложности 18 парков и скверов. Доделают Советскую площадь, займутся территорией у музея Арсенал и видом улицы Димитрова. Ещё благоустроят 117 дворов. В среднем на один готовы потратить больше, чем в прошлом году — свыше 2,5 миллионов рублей. Обсудили на совещании также расселение ветхого и аварийного жилья. После завершения федеральной программы, запустили региональную — на ближайшие два года. Расселить предстоит еще 219 домов. В них сейчас живут почти 4,5 тысячи воронежцев.