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Владимир Нетёсов: на расселение воронежцев из аварийного жилья направят 453 млн рублей
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Владимир Нетёсов: на расселение воронежцев из аварийного жилья направят 453 млн рублей 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 марта. В Воронежской области на расселение жителей из аварийного жилья потратят собственные средства, не дожидаясь возобновления федеральной программы. Депутаты Воронежской областной Думы согласовали выделение областных средств на продолжение работы по переселению граждан из аварийного жилья в сумме 296 млн руб. Софинансирование региональной программы из местных бюджетов составит 157 млн руб — итого в общей сложности 453 млн руб., сообщили с пресс-службе законодательного органа по итогам видеоконференции под председательством полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева.
Воронежская область одной из первых приступила к ликвидации в регионе аварийного жилищного фонда и переселении граждан в благоустроенное жилье после вступления в силу Федерального закона 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» от 21 июля 2007 года. С 2008 по 2017 годы переселено 14 772 человека из 6 378 помещений общей площадью более 250 тыс. кв.м. Был расселен 871 аварийный дом. Общий объем финансирования составил 8,4 млрд рублей. в Том числе — 4 млрд руб. пришли из госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В полном объеме ликвидирован аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 219 многоквартирных домов общей площадью 74,6 тыс. кв.м., которые признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции. И в них проживает почти 4,5 тыс. человек.
Как отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов на первом заседании регионального парламента 28 февраля, депутатский корпус принял решение согласовать выделение 296 млн руб. областных средств на продолжение этой работы. «Средства пойдут на первоочередное переселение граждан, проживающих в абсолютно непригодных для этого домах, которые угрожают их жизни и здоровью», — объяснил Владимир Нетёсов.
200 млн руб. запланировано направить в бюджет Воронежа, еще 96 млн — в бюджеты муниципальных образований региона (Борисоглебск, Айдаровское и Горожанское сельское поселения Рамонского района и др.). Софинансирование региональной программы из местных бюджетов составляет 157 млн рублей (100 млн рублей направит на эти цели только Воронеж). Средства позволят расселить почти 1400 человек из 17 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья.
Как подчеркнул Нетёсов, сопоставимые суммы на региональную программу планируется заложить и в следующем году.
В пресс-службе сообщили, что расселение граждан происходит не только за счет государственных средств. В том же Воронеже на это работают частные инвестиции. В рамках программы развития застроенных территорий планируется освоить 25 кварталов общей площадью около 196 га, где расположены 36 аварийных многоквартирных домов. На сегодняшний день заключено 7 договоров, в соответствии с которыми будет расселено 8 аварийных домов.
"Предоставление застройщику участков под строительство с условием, что он передаст часть квартир в новостройках для расселения жильцов аварийных домов — один из самых очевидных вариантов частичного снятия проблемы, — отметил Нетёсов. — Необходимая нормативно-правовая база для стимулирования девелоперов в региональном законодательстве имеется".
Мероприятие прошло в правительстве Воронежской области с участием врио губернатора Александра Гусева, председателя Воронежской облдумы Владимира Нетёсова, председателя комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяны Головачёвой, зампреда комитета облдумы по образованию, науке и молодёжной политике Дмитрия Ендовицкого, представителей органов исполнительной власти региона и муниципальных образований, руководитеейи контролирующих органов, саморегулируемых и общественных организаций, отметили в пресс-службе.
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