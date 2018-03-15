«Единый день консультаций» в Кадастровой палате по Москве 

1 марта состоялся «Единый день консультаций» в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Кадастровая палата по Москве провела бесплатные консультации для граждан и кадастровых инженеров. Помимо консультаций на личном приёме москвичи смогли получить ответы на свои вопросы через Skype. По итогам мероприятия принято 127 жителей Москвы, 5 из которых в режиме онлайн.
Жители Москвы задавали вопросы, относящиеся к сфере деятельности ведомства, в том числе затрагивающие сферу земельно-имущественных отношений: постановка на кадастровый учет, межевание земельных участков, получение кадастрового паспорта. Интернет-пользователи воспользовались онлайн-консультацией и получили ответы на интересующие их вопросы, не выходя из дома.
Одним из вопросов, часто задаваемых жителями Москвы в рамках мероприятия, стал вопрос о продлении до 2020 года «дачной амнистии» — упрощенного порядка регистрации прав на созданные или создаваемые объекты индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, граждане смогли подчерпнуть интересную для себя информацию из видеороликов о деятельности и государственных услугах кадастровой палаты, которые были размещены на мониторах в зале приёма граждан.
Каждый обратившийся смог получить комплексную квалифицированную помощь.