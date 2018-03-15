«Единый день консультаций» в Кадастровой палате по Москве

Кадастровая палата по Москве провела бесплатные консультации для граждан и кадастровых инженеров. Помимо консультаций на личном приёме москвичи смогли получить ответы на свои вопросы через Skype. По итогам мероприятия принято 127 жителей Москвы, 5 из которых в режиме онлайн.

Жители Москвы задавали вопросы, относящиеся к сфере деятельности ведомства, в том числе затрагивающие сферу земельно-имущественных отношений: постановка на кадастровый учет, межевание земельных участков, получение кадастрового паспорта. Интернет-пользователи воспользовались онлайн-консультацией и получили ответы на интересующие их вопросы, не выходя из дома.

Одним из вопросов, часто задаваемых жителями Москвы в рамках мероприятия, стал вопрос о продлении до 2020 года «дачной амнистии» — упрощенного порядка регистрации прав на созданные или создаваемые объекты индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, граждане смогли подчерпнуть интересную для себя информацию из видеороликов о деятельности и государственных услугах кадастровой палаты, которые были размещены на мониторах в зале приёма граждан.

Каждый обратившийся смог получить комплексную квалифицированную помощь.