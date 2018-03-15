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Екатеринбуржцев измотали платежками на несуществующее жилье
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Екатеринбуржцев измотали платежками на несуществующее жилье 

dom.lenta.ru 15 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Жители двухкомнатной квартиры в одном из домов Екатеринбурга недовольны систематически приходящими квитанции на оплату ЖКХ, в которых сумма рассчитывается как за «трешку». Об этом сообщается на сайте регионального телеканала «41-Домашний»
Екатеринбуржцы отказываются оплачивать «лишние» метры, в результате чего их долг, по мнению управляющей компании, вырос до 40 тысяч рублей. Квитанции приходят с апреля 2016 года.
Ошибка в расчетах объясняется изменениями в проекте дома, которые были сделаны при строительстве в 1960-е годы. На площадке вместо одно— и трехкомнатной квартиры построили две двухкомнатных, однако эти изменения не были внесены в документацию.
Жители квартиры с «лишней» комнатой пытаются добиться от управляющей компании расчетов по реальной комнатности, однако на момент публикации в УК не согласились на перерасчет даже после предоставления справки БТИ о фактической площади.
В 2016 году жителям одного из московских домов удалось добиться перерасчета ЖКХ. В результате управляющую компанию обязали вернуть жильцам 3,5 миллиона рублей.
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