Екатеринбуржцев измотали платежками на несуществующее жилье

Жители двухкомнатной квартиры в одном из домов Екатеринбурга недовольны систематически приходящими квитанции на оплату ЖКХ, в которых сумма рассчитывается как за «трешку». Об этом сообщается на сайте регионального телеканала «41-Домашний»

Екатеринбуржцы отказываются оплачивать «лишние» метры, в результате чего их долг, по мнению управляющей компании, вырос до 40 тысяч рублей. Квитанции приходят с апреля 2016 года.

Ошибка в расчетах объясняется изменениями в проекте дома, которые были сделаны при строительстве в 1960-е годы. На площадке вместо одно— и трехкомнатной квартиры построили две двухкомнатных, однако эти изменения не были внесены в документацию.

Жители квартиры с «лишней» комнатой пытаются добиться от управляющей компании расчетов по реальной комнатности, однако на момент публикации в УК не согласились на перерасчет даже после предоставления справки БТИ о фактической площади.

В 2016 году жителям одного из московских домов удалось добиться перерасчета ЖКХ. В результате управляющую компанию обязали вернуть жильцам 3,5 миллиона рублей.