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Специалисты сельского хозяйства Нижегородской области получат субсидии на строительство жилья
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Специалисты сельского хозяйства Нижегородской области получат субсидии на строительство жилья 

В городе N 15 марта 2018
Фото: В городе N
Более 30 молодых специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства Нижегородской области, смогут воспользоваться субсидиями на строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Субсидии предоставят молодым специалистам в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
«Поддержка будет оказана работникам сельского хозяйства Ковернинского, Красноооктябрьского, Большеболдинского и других районов Нижегородской области. Среди получателей 11 многодетных семей», — подчеркнул Глеб Никитин.
Кроме того, как сообщил глава региона, в планах у правительства построить 101,6 километра сетей газоснабжения, 16 километров сетей водоснабжения и семь километров сельских дорог. Всего в 2018 году на меры поддержки инфраструктуры сельских территорий будет потрачено из федерального бюджета около 130 миллионов рублей. Еще более 130 миллионов рублей выделят из областного бюджета.
«Главная цель, которую мы преследуем, — обеспечить жителей районов нормальными условиями для жизни, чтобы люди переезжали в село», — заявил Глеб Никитин.
Напомним, 87 новых квартир купят для детей-сирот в Нижнем Новгороде.
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