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Тепличный комплекс стоимостью 20 млрд рублей построят под Тулой в 2021 году
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Тепличный комплекс стоимостью 20 млрд рублей построят под Тулой в 2021 году 

РИА Новости 15 марта 2018
ТУЛА, 15 мар — РИА Новости. Современный тепличный комплекс стоимостью 20 миллиардов рублей построят в Тульской области в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, торжественная церемония символической закладки первого камня тепличного комплекса «Тульский» состоялась в четверг в поселке Рудный Щекинского района.
В теплицах, которые разместятся на площади порядка 80 гектаров, будут выращивать помидоры, огурцы и салат. Это будет круглогодичное производство, оборудованное по самым современным технологиям. Объем направляемых на реализацию проекта инвестиций превышает 20 миллиардов рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать одну тысячу новых рабочих мест для жителей региона.
"Это серьезный вклад в развитие импортозамещения, укрепление продовольственной безопасности России. Сегодня положено начало строительству. Надеюсь, что оно завершится точно в срок. Тульская область открыта для предприятий, которые инвестируют в наш регион. И всегда готовы оказать им необходимую поддержку", — привели в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Инвестор рассчитывает первую очередь комплекса ввести в эксплуатацию в 2019 году. Вторую очередь комплекса предполагается запустить в четвертом квартале 2020 года, а третью — в четвертом квартале 2021 года. Кроме того, инвестор выразил готовность участвовать в реализации социальных проектов на территории региона.
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