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«Челси» договорился с недовольной семьей и начнет строительство нового стадиона за один миллиард фунтов
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«Челси» договорился с недовольной семьей и начнет строительство нового стадиона за один миллиард фунтов 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
«Челси» урегулировал вопросы по строительству нового стадиона, который обойдется клубу в один миллиард фунтов, сообщает BBC. Напомним, что в мае 2017 года одна из семей, живущих в этом квартале, подала в суд на клуб за то, что новая арена будет закрывать их дом от солнечного света.
Сегодня стало известно, что клуб достиг соглашения с этой семьей. Таким образом, в этом году начнется строительство новой арены. Нынешний стадион будет полностью разрушен, на его месте построят «Стэмфорд Бридж» со вместимостью в 60 тысяч зрителей. Ожидается, что строительство арены займет порядка четырех лет.
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