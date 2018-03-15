Более 540 млн долларов составил внешнеторговый товарооборот Нижегородской области в январе

542 млн 247 тысяч долларов составил внешнеторговый товарооборот Нижегородской области в январе 2018 года. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

Из них 360 млн 64 тысяч — экспорт, 181 млн 283 тысяч долларов — импорт.

Основные страны-партнеры региона в январе:

— по экспорту — Финляндия (55 млн 080 тысяч долларов), Нидерланды (87 млн 407 тысяч долларов), Турция (63 млн 791 тысяч долларов), Болгария (59 млн 729 тысяч долларов);

— по импорту — Германия (26 млн 945 тысяч долларов), Австрия (10 млн 652 тысяч долларов), Китай (23 млн 157 тысяч долларов), Франция (более 14 млн долларов).

Товарооборот всех регионов ПФО в январе 2018 года составил 2 млрд 954 млн 145 тысяч долларов.