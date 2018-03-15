Ещё
За два месяца в регионе выдано 70 разрешений на строительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За два месяца в регионе выдано 70 разрешений на строительство 

Портал органов государственной власти Ярославской области 15 марта 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В декабре прошлого года Ярославской областной Думой был принят закон о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности. С 1 января 2018 года разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию уполномочен выдавать региональный департамент строительства.
Сегодня подведены итоги первых двух месяцев работы. С 1 января по 1 марта рассмотрено 197 заявлений. Выдано 70 разрешений на строительство и 37 разрешений на ввод в эксплуатацию. В 58 случаях были даны отказы. Еще 32 заявления сняты с рассмотрения застройщиками самостоятельно. Жалоб от застройщиков в контрольно-надзорные органы не поступало.
— Накопленные в предыдущие годы ошибки и проблемы привели к принятию системного решения, — отметил директор департамента строительства Виктор Неженец. — Область взяла на себя входной контроль: это в первую очередь проверка градостроительной документации. Раньше его осуществляли местные власти, и именно к нему и было самое большое количество нареканий. Сегодня мы применяем комплексный подход, более тщательно проверяем полноту, качество и комплектность. У нас для всех единые правила.
После передачи полномочий на областной уровень увеличился объем оказания услуг в электронном виде. В 2017 году муниципальные образования таким образом выдали разрешения на строительство только в отношении порядка 11 процентов комплектов документов. За два месяца текущего года данный показатель составил 35 процентов, еще 37 процентов выдано через МФЦ. Таким образом, контакты заявителя непосредственно с чиновниками значительно снижаются.
Как отметил Виктор Неженец, перераспределение полномочий также позволяет более эффективно осуществлять контроль в сфере долевого строительства: выдача согласования о привлечении средств происходит только в случае полной гарантии надежности застройщика.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
​Дмитрий Миронов вручил ключи от квартир дольщикам долгостроя на проспекте Машиностроителей в Ярославле В Ярославской области найдено решение проблем обманутых дольщиков старейшего долгостроя Молодым врачам в Ярославской области предоставляют служебное жилье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля506
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»136
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России441
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение