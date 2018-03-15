За два месяца в регионе выдано 70 разрешений на строительство

В декабре прошлого года Ярославской областной Думой был принят закон о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности. С 1 января 2018 года разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию уполномочен выдавать региональный департамент строительства.

Сегодня подведены итоги первых двух месяцев работы. С 1 января по 1 марта рассмотрено 197 заявлений. Выдано 70 разрешений на строительство и 37 разрешений на ввод в эксплуатацию. В 58 случаях были даны отказы. Еще 32 заявления сняты с рассмотрения застройщиками самостоятельно. Жалоб от застройщиков в контрольно-надзорные органы не поступало.

— Накопленные в предыдущие годы ошибки и проблемы привели к принятию системного решения, — отметил директор департамента строительства Виктор Неженец. — Область взяла на себя входной контроль: это в первую очередь проверка градостроительной документации. Раньше его осуществляли местные власти, и именно к нему и было самое большое количество нареканий. Сегодня мы применяем комплексный подход, более тщательно проверяем полноту, качество и комплектность. У нас для всех единые правила.

После передачи полномочий на областной уровень увеличился объем оказания услуг в электронном виде. В 2017 году муниципальные образования таким образом выдали разрешения на строительство только в отношении порядка 11 процентов комплектов документов. За два месяца текущего года данный показатель составил 35 процентов, еще 37 процентов выдано через МФЦ. Таким образом, контакты заявителя непосредственно с чиновниками значительно снижаются.

Как отметил Виктор Неженец, перераспределение полномочий также позволяет более эффективно осуществлять контроль в сфере долевого строительства: выдача согласования о привлечении средств происходит только в случае полной гарантии надежности застройщика.