Ещё
Нижегородским фермерам выделят более 260 млн рублей на строительство жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородским фермерам выделят более 260 млн рублей на строительство жилья 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 260 млн рублей выделят в 2018 году молодым нижегородским специалистам в сельском хозяйстве для строительства собственного жилья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"В 2018 году на эти цели из федерального бюджета привлечено около 130 млн рублей, и еще более 130 млн рублей мы выделим из областного бюджета. Тридцать четыре молодых специалиста в сельском хозяйстве получат субсидии на строительство своего жилья в 2018 году. Среди получателей 11 многодетных семей", — приводит пресс-служба слова врио главы Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, поддержку получат специалисты, работающие в хозяйствах в Ковернинском, Красноооктябрьском, Большеболдинском и других районах Нижегородской области.
Глава региона отметил, что субсидии выделят в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая также предполагает газификацию, водоснабжение районов области и строительство сельских дорог. В частности, в 2018 году планируют строительство 101,6 км сетей газоснабжения, 16 км сетей водоснабжения и 7 км сельских дорог. "Еще порядка 180 млн рублей будет направлено на развитие сельских территорий Нижегородской области из регионального бюджета для строительства объектов без федерального софинансирования", — добавил Никитин.
Он также отметил, что сегодня главной задачей является создание нормальных условий жизни в районах области с целью поддержки переезда людей в село, где наблюдается дефицит кадров, в том числе, зоотехников, агрономов, ветеринаров. Для этой цели регион намерен «работать над увеличением привлечения средств на развитие районов Нижегородской области из федерального бюджета и, по возможности, увеличивать финансирование программы развития сельских территорий за счет областного бюджета», подытожил Никитин.
ТАСС: последние новости
Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками Росреестр предложил решить проблему кадастровой оценки недвижимости ценовым зонированием Жилье в Карачаево-Черкесии в этом году получат 30 сирот
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля506
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»136
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России441
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение