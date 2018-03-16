360 долевых долгостроев будут достроены до 2022 года 

Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил министр строительства Михаил Мень. Фото: www.mosnovostroy.ru По словам Михаила Меня, в реестре обманутых дольщиков сейчас находится 836 недостроенных объектов. Впрочем, уточнил он, один объект — это одно разрешение на строительство, а значит, может быть как один дом, так и больше. «В первую очередь я бы посоветовал зарегистрироваться в данном реестре, собрать инициативную группу и обратиться к региональной власти. Это ее зона ответственности, — заявил министр. — Мы требуем от регионов графиков достройки объектов и выполнения сроков». За прошлый год были решены проблемы в 140 объектах, жильем обеспечены 6 тыс. семей обманутых дольщиков, сообщил чиновник. «В этом году регионы взяли на себя обязательства решить проблемы 360 объектов, все дома будут достроены до 2022 года», — заверил Михаил Мень (на фото). Фото: www.misanec.ru «Мы еженедельно требуем от региональных властей отчетов по выполнению графиков, — поделился он. — В случае необходимости сами помогаем федеральными земельными ресурсами». Эта проблема очень тяжелая, долгие годы замалчиваемая, пояснил он. «Минстрою чуть больше 4 лет, а мы в основном решаем проблемы недостроев 5—10-летней давности. И универсального рецепта здесь нет, потому что проблемы возникали по разным причинам. Где-то были мошеннические действия, где-то виной неверные бизнес-расчеты застройщиков», — резюмировал министр. При этом ион подчеркнул, что «страховые компании, которые в 2013 году взялись страховать долевое строительство, не сработали, дольщики от них ничего не получили». Поэтому с октября 2017 года им на смену пришел государственный компенсационный фонд, который обеспечит новым дольщикам защиту государства. Кроме того, с 1 июля 2018 года вступят в силу изменения законодательства, которые будут направлены на минимизацию рисков для граждан, напомнил Михаил Мень.