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Избавляются не парясь: в Екатеринбурге выставили на продажу несколько банных комплексов
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Избавляются не парясь: в Екатеринбурге выставили на продажу несколько банных комплексов 

e1.ru 15 марта 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на продажу выставили несколько банных комплексов — какие-то не могут продать уже давно и выставляют на продажу не в первый раз, но с новой ценой.
Например, за четыре бани в районе Цыганского посёлка на улице Гризодубовой в сентябре 2017 года продавали за 18 с половиной миллионов рублей, сейчас бизнес готовы отдать за 16 с половиной миллионов.
Этот банный комплекс под названием «У бобра» находится в частном секторе среди обычных жилых домов. Участок в 12 соток вмещает в себя 4 бани по 520 «квадратов», 2 беседки, гараж, фундамент под баню или гостиницу и закрытую парковку.
По словам продавца, приобретая бани, покупатель делает благородный выбор.
«Во-первых, действующий бизнес уже имеет стабильный доход благодаря постоянным покупателям, — указано в объявлении на N1.RU. — Во-вторых, оборудованные самым современным интерьером точки отдыха имеют отличную перспективу для развития. И в-третьих, приобретая такой бизнес, покупатель делает правильный, благородный выбор, поскольку баня в целом оздоравливает людей телесно и душевно».
Ещё один банный комплекс из двух бань продают почти за 11,9 миллиона рублей, он находится на Уктусе. Судя по данным в объявлении, бани построили в 2016 году.
Баня по похожей стоимости — 11,9 миллиона рублей — находятся в Орджоникидзевском районе, но до неё придётся проехаться — до посёлка Ягодного. В объявлении указано, что комплекс из трёх бань работает уже пять лет.
В агентстве недвижимости, которое занимается продажей всех этих объектов, рассказали, что бани продают не первый год и на все объекты пришлось прилично скинуть цену.
— Любой объект недвижимости должен продаваться в течение 3–4 месяцев, — пояснил риелтор Вячеслав. — Самое удачное время для продали бизнеса — март-апрель-май, это сезон, когда можно сказать, все выходят из спячки. Объектами, которые сейчас находятся в продаже, мы занимаемся с лета прошлого года, сейчас мы снизили на них стоимость.
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