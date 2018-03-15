Ещё
За 8 лет в Башкортостане построен новый город-миллионник — Рустэм Хамитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За 8 лет в Башкортостане построен новый город-миллионник — Рустэм Хамитов 

Башкирское спутниковое телевидение 15 марта 2018
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
За последние 8 лет в Башкортостане введено в эксплуатацию около 20 миллионов квадратных метров жилья. Это соизмеримо с общим жилым фондом такого города, как Уфа. Об этом заявил Рустэм Хамитов в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия-24».
Глава республики, в частности, подвел итоги работы строительного сектора. Так, в минувшем году в Башкортостане сдано 35 000 новых квартир, свои жилищные условия улучшили около 100 000 человек. Это, отметил Рустэм Хамитов, население такого крупного города, как Октябрьский. В своём интервью Глава Башкортостана рассказал об итогах социально-экономического развития республики в 2017 году и ответил на вопросы о ходе подготовки к выборам Президента России. Полную телевизионную версию смотрите на телеканале «БСТ» в четверг, 15 марта, в 22:00.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Рустэм Хамитов рассказал о том, как лично переживает за башкирских дольщиков Рустэм Хамитов провел встречу с руководителями отделений политических партий, зарегистрированных в Башкортостане В Уфе уволили директора Единого расчётно-кассового центра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля507
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»151
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России442
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение