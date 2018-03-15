За 8 лет в Башкортостане построен новый город-миллионник — Рустэм Хамитов

За последние 8 лет в Башкортостане введено в эксплуатацию около 20 миллионов квадратных метров жилья. Это соизмеримо с общим жилым фондом такого города, как Уфа . Об этом заявил Рустэм Хамитов в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия-24».

Глава республики, в частности, подвел итоги работы строительного сектора. Так, в минувшем году в Башкортостане сдано 35 000 новых квартир, свои жилищные условия улучшили около 100 000 человек. Это, отметил Рустэм Хамитов, население такого крупного города, как Октябрьский. В своём интервью Глава Башкортостана рассказал об итогах социально-экономического развития республики в 2017 году и ответил на вопросы о ходе подготовки к выборам Президента России. Полную телевизионную версию смотрите на телеканале «БСТ» в четверг, 15 марта, в 22:00.