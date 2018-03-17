Рустэм Хамитов: «За семь-восемь лет незаметно построили ещё одну Уфу»

Глава Башкирии , давая интервью руководителям двух региональных каналов — БСТ и ГТРК «Башкортостан», рассказал о социально-экономической ситуации в республике, в частности, об успехах в строительной сфере. С его слов, за последние несколько лет строители возвели 20 миллионов квадратов жилья.

— Всего за последние семь-восемь лет введено в эксплуатацию около 20 миллионов квадратных метров жилья по всем категориям — возведённое как индустриальным, так и частным способом. Могу сказать, что весь жилой фонд Уфы — 20 миллионов квадратных метров. То есть незаметно, потихоньку построен ещё один большой город, — сказал Хамитов

Глава региона поделился и другой статистикой — в прошлом году в эксплуатацию ввели 35 тысяч новых квартир.

— Если в семье в среднем три человека, то почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Для примера: это население города Октябрьского, — сказал руководитель республики.

Отмечая положительную динамику в строительстве, Рустэм Хамитов подчеркнул, что в регионе устойчивая экономическая ситуация и бюджетная система.

— В прошлом году мы достигли среднедушевой бюджетной обеспеченности в Башкортостане в 50 тысяч рублей — 49,6–49,7 тысячи рублей. Опять же это примерно в полтора раза больше, чем было пять лет назад, — сказал Рустэм Хамитов.